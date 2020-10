Uomini e Donne, anticipazioni oggi, puntata 1 ottobre 2020

giovedì 1 ottobre 2020

Uomini e Donne: le anticipazioni del 1 ottobre 2020

approfondiscono la loro conoscenza. In un'esterna il ragazzo porterà la tronista da un tatuatore per regalargli un piccolo tatuaggio. Il gesto farà discutere porterà scompiglio in studio. Per Gemma arrivano nuovi corteggiatori ci sarà qualcuno a rapire la sua attenzione? Anche per Nicola, in precedenza già adocchiato da qualche dama, sarà chiamato per conoscere nuove corteggiatrici.

Anche Sophie al centro dell'attenzione. Arrivano nuovi corteggiatori per lei, al momento sembra che nessuno dei ragazzi arrivati abbia attratto particolarmente il suo interesse, sarà la volta buona?



