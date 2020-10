Grande Fratello Vip 2020, scoppia il flirt tra Massimilano Morra e Guenda Goria?

Di Ivan Buratti giovedì 1 ottobre 2020

L'attore e la figlia di Maria Teresa Ruta sempre più vicini: tattica per conquistare il pubblico o prime avvisaglie di un sentimento vero?

Grande Fratello Vip 2020, sta scoppiando un nuovo amore? I protagonisti del nuovo flirt tra le mura della casa del reality di Canale 5 sono Massimiliano Morra e Guenda Goria. È stato proprio l'attore ed ex fidanzato di Adua Del Vesco a rivelare un certo trasporto nei confronti della figlia di Maria Teresa Ruta. Galeotta fu Patrizia De Blanck, che avrebbe fatto da cupido tra i due coinquilini. La contessa starebbe spingendo l'acceleratore fra i due affinché possano costruire una storia che piaccia soprattutto al pubblico, complice il legame che già intercorre fra Massimiliano e Guenda.

Proprio all'attore, che ha ammesso di trovare interessante la collega, Patrizia De Blanck ha confessato:



Tu le piaci tanto. Ti faccio una dichiarazione: lei è persa di te, sta in estasi dalla mattina alla sera. Che se tu non avessi una fidanzata ca*acaz*i, ci siamo capiti. Lo stesso suggerimento l'ho dato ad Elisabetta e Pierpaolo. Perché siccome qui vogliono le love story, se voi fate così siete su tutti i giornali e i video. Uno deve prenderlo come lavoro. Ho un'esperienza di vita, altrimenti pensi che stavo ancora qua?



La contessa che rivela a Massimiliano la passione di Guenda per lui 💥💥💥💥 #Gfvip pic.twitter.com/3NJbvIcAaL

— Matteo Rossi (@r_okem) September 30, 2020

Nonostante gli intrighi a favore di telecamera, sembra che la curiosità reciproca fra Massimiliano Morra e Guenda Goria sia piuttosto reale. I due hanno stretto amicizia nel corso dei giorni, chiusi nella casa di Cinecittà. Massimiliano, tuttavia, ha già una relazione stabile fuori e non pare volerla mettere in dubbio. Almeno per ora:



La mia ragazza è una persona che mi ama tanto, la conosco bene perché stiamo insieme da due anni e non la reputo una storiella. E comunque le mancherei di rispetto. Se fossi stato single, la situazione sarebbe stata completamente diversa. È molto complesso. Non me la sento di darti una risposta adesso. Te l'ho sempre detto, sei una persona che mi piace. Mi piace la tua testa, mi piaci esteticamente. Sei una bellissima ragazza. Punto. E virgola.



Parte 2 Massimiliano e Guenda ( per capire meglio il delirio) #GFVIP pic.twitter.com/2g9hac70rG

— my delight (@Stayhappy___) September 30, 2020

Come evolverà la loro storia? E se evolverà, sarà a favore di camera?