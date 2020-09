Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli ad Elisabetta Gregoraci: "Vorrei capire di più cosa c'è nella tua testa..."

Nel daytime di oggi del Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli, sempre più preso da Elisabetta Gregoraci, ha cercato di capire quali sono i reali sentimenti della showgirl nei suoi riguardi.

Pierpaolo, in confessionale, ha dichiarato di rendersi conto che la situazione non è tra le più semplici:

Lei è molto frenata da quello che c'è fuori. C'è la presenza del suo ex, che è un nodo che non si scioglie facilmente, e c'è anche la presenza di suo figlio. Voglio capire se da parte sua c'è qualcosa di più di una semplice amicizia.

Enock Barwuah, con cui l'ex velino si è confidato, ha consigliato a Pierpaolo di pensare meno e di godersi di più il rapporto che si è instaurato con Elisabetta.

Elisabetta Gregoraci, dopo aver notato lo sguardo un po' spento di Pierpaolo, l'ha preso da parte per chiedergli le motivazioni:

Pierpaolo Pretelli si è aperto con la Gregoraci, manifestandole i suoi dubbi:

Ho pensieri... Non sono pensieri brutti, vorrei capire un po', solamente capire. Vorrei capire un po' di più, cosa c'è nella tua testa...

Al termine del loro breve confronto, Pierpaolo ed Elisabetta si sono abbracciati.

In confessionale, Pierpaolo Pretelli ha dichiarato che, se è vero che con la Gregoraci sta nascendo qualcosa, prima o poi verrà il momento in cui la showgirl abbasserà le difese:

Penso che sia soltanto una questione di tempo. Se c'è qualcosa, non la puoi tenere nascosta per troppo tempo. Aspetto, quindi, perché potrebbe arrivare il momento in cui lei si scioglierà.