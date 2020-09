Uomini e Donne, Nicola ha cominciato a frequentare Veronica (Video)

Di Fabio Morasca mercoledì 30 settembre 2020

Dopo la sua frequentazione con Gemma, Nicola ha iniziato a frequentare Veronica.

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Nicola, ormai ex corteggiatore di Gemma, ha cominciato a frequentare Veronica.

Nicola si è seduto, quindi, al centro dello studio insieme ad un altro uomo, Moreno. Veronica, infatti, è uscita con entrambi.

Nicola si è mostrato molto soddisfatto della serata trascorsa con Veronica e Tina Cipollari ha subito ironizzato:

E ci credo! Ti ci voleva una boccata d'aria fresca, in tutti i sensi! Un po' di freschezza! Chi doveva capire ha capito...

Nicola ha aggiunto che la serata con Veronica è stata all'insegna del divertimento. I due, però, stando alle parole di Veronica, hanno deciso di non andare oltre:

Il bacio non c'è stato perché sarebbe stato scontato. Ma c'è stata, da parte di entrambi, la voglia di cercarsi e di sfiorarsi.

Veronica ha utilizzato altri toni, invece, parlando della serata con Moreno:

Con Moreno, c'è un distacco emotivo. Sono due persone differenti. Con Nicola, c'è stata una complicità che con Moreno non c'è stata. Era da molto tempo che non mi divertivo così. Con Moreno, però, non vorrei interrompere. Mi sembra affrettato dopo una sola uscita di 4 ore...

Nel mentre, Maria De Filippi ha notato Gemma un po' avvilita.

Moreno, invece, non è apparso intenzionato a proseguire con Veronica perché non ha notato interesse da parte di quest'ultima.

Veronica, però, ha ribadito l'intenzione di dare una seconda chance a Moreno.

Nicola, parlando di Veronica, ha aggiunto anche queste parole:

Di Veronica, mi piace anche questo e il fatto che non c'è stato nulla la prima sera...

Gemma, interpretandola come una frecciatina, ha risposto a tono:

Ora una persona ti piace perché non ti si butta addosso? Tu stai cercando solo di prendere tempo! Io e te abbiamo avuto 4 mesi di tempo e non è successo niente!

Gianni Sperti ha difeso Nicola e ha criticato Gemma:

Non dovresti parlare così. Dovresti dire: 'Menomale che ci sono due persone che prima si conoscono e poi vanno oltre'...

Moreno, come già anticipato, si è tirato indietro e Nicola, paradossalmente, ha cercato di far cambiare idea al rivale, provocando un po' di ilarità in studio, soprattutto da parte di Valentina.

La discussione tra Moreno e Veronica si è improvvisamente accesa. Veronica, stando alle sue dichiarazioni, ha impedito a Moreno di venirla a trovare a casa sua e ha dichiarato di aver trovato esagerati alcuni gesti di Moreno come le dediche in chat con canzoni d'amore.

Alla fine, Moreno ha scelto di interrompere la sua frequentazione con Veronica.

Cliccando sulla foto, c'è il video.