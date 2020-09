Grande Fratello Vip, Franceska Pepe attacca Denis Dosio: "Ci sei o ci fai?"

Di Giulio Pasqui mercoledì 30 settembre 2020

Nuovo litigio all'interno della Casa del "Grande Fratello Vip". Il motivo sono le uova.



Nuova lite all'interno della Casa del Grande Fratello Vip. La protagonista, manco a dirlo, è Franceska Pepe. La fidanzata di Vittorio Sgarbi (per sole sette ore) ha deciso di prendersela con Denis Dosio, reo di aver mangiato troppe uova. "Perché se Denis mangia le uova nessuno gli dice niente e se le mangio io... Lui ogni mattina se ne fa quattro. Lo stesso giorno che mi avete fatto il cazziatone per due uova, lui quella mattina se ne è fatte quattro. Nessuno gli ha detto niente. Gli ho chiesto se avesse un uovo anche per me e mi ha detto di no. Perché a me fate il cazziatone e agli altri no?", ha chiesto a Matilde, che ha risposto: "Gli abbiamo fatto un cu*o. Io gli ho fatto il caz*iatone quando l'abbiamo notato".

Quando è intervenuto Denis Dosio, Franceska non si è tirata indietro alla provocazione: "Ci sei o ci fai? Voi vi incazzate per delle cose che andrebbero comunque buttate". Ecco la risposta dell'influencer 19enne: