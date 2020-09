Dalila Mucedero è la fidanzata di Massimiliano Morra "per finta"? Parla lei e smentisce tutto

Di Giulio Pasqui mercoledì 30 settembre 2020

Dalia non è la vera fidanzata di Massimiliano Morra? Parla lei.

Massimiliano Morra è fidanzato per finta con Dalila Mucedero? Sì, secondo Lory Del Santo. Intervenuta a Mattino 5, la showgirl sostiene che la donna (entrata durante l'ultima puntata al Grande Fratello Vip per un confronto scontro con Adua Del Vesco) sia in realtà un'attrice.

"Secondo me fingono. Lei è spuntata all’improvviso dieci giorni prima che andasse al Grande Fratello. Secondo me lei stava recitando ed è un’attrice. Tu non devi dire sempre ‘lui è il mio fidanzato, il mio fidanzato’, l’ha detto quattro volte. Se è il tuo fidanzato tu lo chiami per nome Massimiliano, non ripeti sempre che è il tuo fidanzato. Loro hanno architettato tutto. Ma non è una mia notizia, mi è stato riportato. Io non ho prove personali. Loro si sarebbero messi d’accordo così lui al Grande Fratello non sarebbe stato oppresso dal fatto del cercarsi una fidanzata. Lui con le donne è sfuggente, sfugge da Adua e da tutte", ha detto Lory.

Una tesi sposata anche dal giornalista Riccardo Signoretti: "Lory a me ha detto che Massimiliano Morra corteggia e seduce le donne, ma poi quando è il momento di concludere scompare e non va al sodo. Lei infatti ha avvisato le ragazze della casa dicendo loro che Massimiliano ha un lato un po’ oscuro".

Alle accuse ha risposto la diretta interessata, Dalia. Specifica di fare un altro lavoro e di essere fidanzata con Morra da anni. Infatti sui loro profili social si possono trovare delle foto risalenti al 2018: