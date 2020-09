Paolo Brosio: "Ho contratto firmato con Grande Fratello, guarisco ed entro nella Casa"

Di Massimo Galanto martedì 29 settembre 2020

Il giornalista scalpita per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip: "Devo aspettare il secondo tampone, se è negativo esco dall'ospedale ed entro nel gioco"

Paolo Brosio vuole tornare alla normalità e non lo nasconde. Contattato dall'Adnkronos, il giornalista ha spiegato di essere pronto ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip.

Ho un contratto firmato. Non appena sono guarito io entro e faccio il mio lavoro. Uno che esce da un ospedale come questo è stato sottoposto a 80mila accertamenti, nessuno è più sicuro di me. Devo aspettare il secondo tampone, se è negativo io esco, non mi possono più tenere qua.

Brosio si trova ancora in isolamento all'istituto clinico Casal Palocco di Roma dove è stato ricoverato per il Covid-19 pochi giorni prima dell'inizio del reality show di Canale 5 del cui cast avrebbe dovuto far parte.

Adesso sto molto meglio, clinicamente sono pronto ad uscire; l'infezione ai polmoni è regredita, anche ai bronchi e all'intestino. Semmai approfitterò delle telecamere del 'Gf Vip' per dire ai ragazzi, a Signorini, a Pupo e alla Elia che li ringrazio di tutto, soprattutto per l'applauso di incoraggiamento che mi hanno fatto. Anche ieri sera in trasmissione hanno parlato di me mi sono commosso, mi hanno fatto una bella sorpresa.

Brosio ha aggiunto:

Signorini mi ha detto proprio ieri che sera che mi aspetta a braccia a aperte, la produzione e il capostruttura di Mediaset, il direttore di Rete mi chiamano tutti i giorni per sapere come sto. Sono stato sommerso dalle telefonate e mi sono dato un limite per non indebolire le mie difese immunitarie. Io già mi sento forte, ho chiesto al professore che mi sta curando di poter fare un po' di sport, ho la mia camera, metto la musica e faccio un po' di movimento. Non vedo l'ora di andare al mare a respirare aria fresca.

Brosio, infine, ha raccontato quando e come ha scoperto di essere positivo al coronavirus: