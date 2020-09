Ludovica Valli in attesa del suo primo figlio: "Gianmaria sarà un papà speciale..."

Di Fabio Morasca martedì 29 settembre 2020

Ludovica Valli diventerà presto mamma per la prima volta.

Ludovica Valli diventerà presto mamma per la prima volta e avrà un figlio, di cui il sesso, per ora, è top secret, dal suo compagno Gianmaria Di Gregorio.

L'ex tronista di Uomini e Donne e sorella di Beatrice Valli ha annunciato il lieto evento con un lungo post pubblicato sul proprio profilo ufficiale Instagram.

Intervistata da Il Giornale, Ludovica Valli ha raccontato nei dettagli il momento esatto nel quale ha scoperto di essere in attesa di un bambino. Il suo compagno Gianmaria Di Gregorio ha accolto la notizia con molta felicità:

Mi sono svegliata una mattina, eravamo a Ibiza, avevo un ritardo di pochi giorni ma non davo alcun peso alla cosa perché purtroppo non sono mai stata regolare... Avevo un test di gravidanza nel mio beauty. Mi sveglio e, non so perché ma subito, mi viene da prendere quel test di gravidanza. Dopo pochi minuti, leggo "Incinta"! Sono corsa fuori dal bagno, ho guardato Gianmaria con in mano il test di gravidanza e gli ho detto "Amore, sono incinta, diventi papà!". Lui, con le lacrime agli occhi, viene verso di me e mi stringe forte, un'emozione che ricorderemo per sempre.

Il primo figlio di Ludovica Valli avrà molti cuginetti. Le due sorelle maggiori di Ludovica, infatti, Beatrice ed Eleonora, hanno rispettivamente 3 e 2 figli. In famiglia, quindi, sono molto contenti per questa nuova vita in arrivo:

Gianmaria è un uomo straordinario, sarà un papà speciale. È una persona con i miei stessi valori, è una persona devota alla famiglia e che ama più di se stesso, i suoi cari. La gravidanza è frutto del nostro grande amore, la cosa più bella e semplice del mondo. In famiglia, sono stati tutti felicissimi proprio come io sono sempre stata partecipe e felice dei successi e delle gioie delle mie sorelle, i miei nipoti sono uno degli amori più grandi della mia vita.

Ultimamente, Ludovica Valli ha fatto preoccupare non poco i propri fan a causa di problemi di salute che ha risolto non senza qualche difficoltà. L'ex tronista ha fornito aggiornamenti anche per quanto riguarda le proprie attuali condizioni di salute: