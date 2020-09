Uomini e Donne, Costantino chiude la conoscenza con Iolanda

Di Alberto Graziola martedì 29 settembre 2020

Costantino al centro studio dopo la discussione della scorsa settimana con Iolanda.

La donna si lamenta del modo freddo e non passionale dell'uomo. Lui ha spiegato di essersi sentito imbarazzato nel baciarsi con passione in un ristorante davanti a sconosciuti. Ma lei ribatte: "Vuole parlare, dormire, è sempre stanco..."

I due poi hanno deciso di riprovarvi per capire se il problema è risolvibile. Ma lui la avrebbe mollato perché avrebbe negato cose successe tra di loro e non ha accettato la freddezza di cui lo ha accusato.

Iolanda entra in studio e lo definisce vendicativo: "Al telefono mi hai detto che sei V" ricorda lei. Poi continua, lamentandosi del comportamento dell'uomo che, intanto, dopo aver chiuso con lei è uscito con un'altra dama del parterre femminile. Venerdì ha deciso di andare avanti con Iolanda ma per via delle troppe discussioni, Costantino avrebbe chiuso.

Lui ribadisce che hanno fatto l'amore ma lei nega: "Non me ne sono accorto. E' la parola tua contro la mia".

"Voglio rompere con te perché non mi fido più" ribatte Costantino, accusando Iolanda di mentire su quanto accaduto.

La conoscenza si interrompe ufficialmente.