Grande Fratello Vip 2020, Matilde Brandi: "Gioco al massacro, non ce la faccio" (VIDEO)

Di Massimo Galanto martedì 29 settembre 2020

Momento di debolezza per la showgirl, dopo la lunga diretta di lunedì 28 settembre

Dopo la diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip, Matilde Brandi si è lasciata andare ad alcune riflessioni sul meccanismo del reality. Parlando con Andrea Zelletta, la showgirl ha ammesso che alcune dinamiche del gioco per lei sono davvero insostenibili:

Ora rimani tu, Pierpaolo, Enock… Che fai? Non lo puoi fare. Io lo faccio. Io glielo dico. È un gioco che non mi piace. Non ce la faccio. Lo sai solo quando ci sei dentro.

In particolare la Brandi ha spiegato di essere scossa per come alcuni episodi, apparentemente innocui, siano stati raccontati in puntata in maniera molto più enfatizzata. Il riferimento è agli scherzi di Tommaso Zorzi, Francesco Oppini e Elisabetta Gregoraci, interpretati in maniera non benevola da Alfonso Signorini. La Brandi ha infatti confidato di esserci rimasta male per come il pubblico ha avvertito da fuori questi episodi di divertimento che, in alcun modo, volevano ferire qualcuno.

Chiacchierando con Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, la Brandi ha detto: