Federico Fashion Style, la lite con Antonella Mosetti a Live non è la d'Urso (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 28 settembre 2020

La lite tra Federico Fashion Style e Antonella Mosetti a Live non è la D'Urso

Federico Fashion Style, ospite, stasera 27 settembre 2020, di 'Live non è la D'Urso, si è scontrata con l'ex amica e cliente Antonella Mosetti:

Federico: "Mi hai bloccato sul telefono".

Mosetti: "Ci sono tanti anni che non ci vediamo. Mi è arrivato una botta di conto per delle extension che mi ha messo. 10 anni fa ti introdussi in questo mondo. Sono stata la prima, tramite un'amica, ad introdurti. Sono venuta ad Anzio, ho fatto i capelli. Ho fatto di tutto e di più. Non mi ha mai ringraziato. Nel nostro mondo non lo fa quasi nessuno. Come mi hai sdebitato. Con le extension che mi hai messo, l'ho detto anche al Grande Fratello, avevo perso tutti i capelli. Avevo tutti i capelli sfibrati e rovinati. Ed ho i filmati..."

Federico: "Quando una donna, si mette e toglie le extension in continuazione, la sensibilità del capello c'è ed è un dato di fatto. Mi hai bloccato perché avevo un preventivo già fatto prima. Ho i messaggi salvati sul telefono. Tu hai accettato il preventivo. La tua carta di credito non passava. Diceva transizione non eseguita. Mi hai bloccato, sei scomparsa. Io sono un signore, dei tuoi soldi non me ne faccio tutto. Non piaccio alla gente come te che si fa attaccare le extension e non paga".

Mosetti: "Sai perché alla gente non piaci? Perché non sei umile. Denigri tutti. Rovini le persone. Ti piace parlare male di tutti. Io faccio vedere tante cose. Ho tante persone che hai rovinato".

Federico: "E' scomparsa per 600 euro".

Al rientro dalla pubblicità, lo scontro tra l'hair stylist e la showgirl entra nel vivo (Qui, il video):

Federico: "Io faccio un programma che è alla quarta stagione. Tu che cosa fai?!".

Mosetti: "Io sono 25 anni che faccio televisione. Ed ho 20 programmi in conduzione. Vai su Wikipedia invece di mettere queste giacchetti. Tu devi solo chiedermi scusa. Dovresti solo ringraziarmi".

Federico: "Ormai hai fatto la tua carriera... Collaboro solo con personaggi di alto livello non come te".

Mosetti: "Che sfigato"

Federico: "La sfigata sei te"