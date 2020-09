Vittorio Sgarbi: "Franceska Pepe? Voleva rimuovere la nostra storia" (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 28 settembre 2020

Il retroscena inedito di Vittorio Sgarbi su Franceska Pepe del Grande Fratello Vip 5

Vittorio Sgarbi, ospite, oggi, domenica 27 settembre 2020, di 'Live non è la d'Urso', ha rivelato la propria verità sulle sette ore assieme alla presunta fidanzata Franceska Pepe del 'Grande Fratello Vip 5' (Qui, il video):

"Andai ad inaugurare una mostra d'arte a Sanremo in coincidenza con il Festival. Non ho mai avuto un amore così straordinariamente immediato. Venne verso di me una donna così bella. Io non sapevo chi era. Diceva di essere Miss Mondo. Fu talmente libera nell'amarmi. Ad un certo punto, la portai a cena... mi isolai da i pittori e la portai in un angolo, si stabilì un'intimità molto affettuosa, da cui figurò il fidanzamento successivo che finì alle 6 di mattina. Non venne a dormire da me. Poi non l'ho più rivista. L'ho rivista successivamente in aereo, mi ricordavo chi era. Voleva rimuovere la storia. Quella storia l'ha fatta entrare al Grande Fratello. Ha fatto bene a non rimuoverla. Lei voleva far dimenticare quella storia. Io la prendo e non si è più separata da me. Ad un certo punto, questo percorso era talmente affettuoso, gentile e immediato con me, che abbandonai tutti e andai da qualche parte con lei. Era un'intimità così stretta che sembrò davvero un fidanzamento. Ha avuto un colpo di fulmine, non legato alla mia notorietà ma l'istinto immediato di volermi".