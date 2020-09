Gabriel Garko: le reazioni di Marco Carta e Vladimir Luxuria al coming out

Di Sebastiano Cascone sabato 26 settembre 2020

Le reazioni di Marco Carta e Vladimir Luxuria al coming out di Gabriel Garko

Il popolo del web ha commentato il coming out di Gabriel Garko durante la quarta puntata del 'Grande Fratello Vip 5', in onda, stasera, 25 settembre 2020, in prima serata su Canale 5.

Tra i tanti tweet emerge quello dell'attivista lgbt, ex parlamentare e opinionista tv, Vladimir Luxuria:

#GFvip5 Gabriel Garko fa coming out: quanti attori sono costretti ancora a fingersi etero perché il loro agente li vuole sex symbol per donne minacciando altrimenti di non farli più lavorare? Meglio recitare su un set che nella vita prendendo in giro gli altri e se stessi. — vladimir luxuria (@vladiluxuria) September 25, 2020

Tra i tweet più condivisi anche quello di Marco Carta:

Il cantante sardo decise di uscire allo scoperto circa due anni durante un'intervista a 'Domenica Live' e attraverso la pubblicazione di un singolo, 'Una foto di me e di te' in cui racconta la prima volta in cui si è innamorato di un ragazzo.

Anche Luca Vismara, ex concorrente di 'Amici' e naufrago dell'Isola dei Famosi. ha fatto sentire la propria voce:

Quanto a Garko.



Vedo commenti acidi da parte di ‘gay’ non dichiarati che lo criticano.



Ci ha messo tempo. Avrà detto tutto e niente, ma almeno, agli altri non risolti con sé stessi che giudicano: pensate alle vostre vite, alla vostra realizzazione personale. #GFVIP — Luca Vismara (@LucaVismara) September 25, 2020