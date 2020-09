Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci si sbottona sull'ex Flavio Briatore: "Tanti sacrifici per lui, sono dovuta diventare grande subito"

Di Ivan Buratti venerdì 25 settembre 2020

La showgirl calabrese confessa alcuni dettagli della sua storia d'amore tormentata con l'imprenditore, terminata alcuni anni fa

Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci inizia a sbottonarsi. La showgirl, entrata da una settimana nella casa di Cinecittà, si sta lasciando andare ai racconti di vita privata che la coinvolgono in prima persona. Sul divano insieme a Stefania Orlando e Matilde Brandi, la conduttrice televisiva ha parlato della sua tormentata storia con Flavio Briatore, da cui si è allontanata dopo anni di amore. Un legame che le ha regalato gioie e soddisfazioni, ma che l'ha costretta a cambiare stile di vita e modificare alcuni sogni professionali:



Gestire un uomo come lui non è stato facile. L'ho aiutato in tanti momenti difficili nella sua vita. Non ha mai preso un giorno per noi due e basta, era sempre quasi a lavoro. Ho rinunciato a lavori in televisione, ho cambiato la mia vita per seguirlo. Ho sacrificato le mie cose per stare accanto a un uomo così. Questa storia non mi ha aiutato, sono dovuta diventare grande subito.

Elisabetta Gregoraci ha poi ricordato parte della sua storia raccontata nell'ultima puntata del reality di Canale 5, insieme ad Alfonso Signorini. Anche la malattia e la scomparsa prematura della mamma hanno segnato il suo percorso di vita, che ha conosciuto tanti ostacoli. Ma anche tante sorprese:



Prima ho avuto la malattia di mamma, che si è ammalata quando avevo 12 anni, poi è arrivato Briatore. Ho saltato quella fase di spensieratezza. Facevo una vita di pubbliche relazioni, sono stata anche invitata alla Casa Bianca. Ho vissuto tante vite, conosciuto tante persone, però questa vita mi ha tolto anche molte cose.

Matilde Brandi si è augurata in confessionale che la collega possa recuperare quella leggerezza persa per i casi della vita, magari proprio fuori dalla casa del Grande Fratello, che può rappresentare un nuovo inizio per la showgirl. Andrà così?