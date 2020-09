Uomini e donne, Alessandro: "Io e Stefania abbiamo fatto l'amore, ma ho tradito la sua fiducia"

Di Ivan Buratti venerdì 25 settembre 2020

I due protagonisti di Uomini e donne si erano messi d'accordo per non dire ancora nulla, ma Alessandro vuota il sacco

Uomini e donne, oggi è andata in onda la puntata che chiude la nuova settimana di registrazioni. Protagonisti dell'appuntamento con il dating show di Canale 5 sono stati Alessandro e Stefania, che non si sono fatti scrupoli a parlare della loro vita privata. Tra i due l'intesa è palpabile, e infatti sono tra i più amati del cast del programma, sebbene Stefania abbia qualche riserva nei confronti di Alessandro, che l'avrebbe in qualche modo tradita:



Volevo sedermi oggi e dire "usciamo dal programma". Ma non va così perchè diciamo che hai sbagliato su un concetto molto importante dal mio punto di vista. [...] Ci siamo confidati una cosa e avevamo deciso di non dirla a nessuno e invece lui l’ha detta alla redazione.

Nello studio di Uomini e donne, tuttavia, non si può mai lanciare il sasso e nascondere la mano. Tina Cipollari ha così iniziato a chiedere in maniera insistente a quale "cosa" Stefania alludesse. La curiosità è stata colmata da Alessandro, che senza mezza termini ha rivelato che i due hanno fatto l'amore. L'opinionista si è divertita poi a prendere in giro Gemma, come suo solito, per la sua attività sessuale attualmente in pausa. Scherzando, Alessandro ha specificato:



Lo abbiamo fatto tra il Veneto e la Lombardia. Il luogo in cui ci è piaciuto di più? In ascensore! No, scherzo!

Alessandro ha ammesso di aver agito di impulso, ma che non intendeva tradire la fiducia e gli accordi con la donna, che ora crede che l'uomo potrebbe ripetere la stessa cosa in altre occasioni. Insomma, i due non usciranno dalla trasmissione, ma i presupposti per una storia d'amore vera e stabile ci sono tutti!