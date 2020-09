Grande Fratello Vip 5, Gabriel Garko ed Eva Grimaldi vicini ad Adua Del Vesco su Instagram

giovedì 24 settembre 2020

Grande Fratello Vip 5, anche Gabriel Garko ed Eva Grimaldi hanno deciso di "esporsi" sul caso mediatico del periodo: il cosiddetto Ares Gate. Nonostante si sia appena grattata via la superficie della vicenda, le presunte dichiarazioni mefistofeliche di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sulla casa di produzione di tante fiction Mediaset di successo non hanno lasciato indifferenti alcuni protagonisti. Che cosa si nasconderà mai dietro l'Ares Film?

Eva Grimaldi, che dei drammi dell'Ares è stata spesso protagonista, ha deciso di non fornire la sua versione dei fatti. "No comment. Non voglio parlarne ora, sto molto male", ha confessato a Dagospia, che ha chiesto il parere sulle dichiarazioni ad alcune attrici coinvolte. L'attrice veneta, tuttavia, ha deciso di manifestare affetto e vicinanza ad Adua Del Vesco con un commento su Instagram. Chiusa nella casa del Grande Fratello Vip, l'ex di Massimiliano Morra ha lasciato gli account social in mano ai propri cari, che hanno pubblicato uno scatto della ragazza con un messaggio che invita alla tenacia e alla resistenza. Di tutta risposta, Eva Grimaldi ha scritto:



Ti voglio bene.

Allo stesso post Instagram, inoltre, l'ex fidanzato Gabriel Garko ha lasciato un like che lascia intendere che anche l'attore non vuole dimostare distacco e indifferenza. Come sarà affrontata la vicenda dalla produzione del Grande Fratello Vip? Domani tornerà in prima serata: se ne vedranno delle belle...