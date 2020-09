Samuel Peron, come sta? Le ultime news da Milly Carlucci (video)

Di Sebastiano Cascone giovedì 24 settembre 2020

Samuel Peron ancora positivo al Covid-19: l'annuncio su Instagram e gli aggiornamenti di Milly Carlucci

Milly Carlucci, nelle scorse ore, sul proprio account Instagram, ha rassicurato tutti i fan, sulle condizioni di salute di Samuel Peron, settimane fa, risultato positivo al Covid-19. Ecco le parole della conduttrice di 'Ballando con le stelle':

"La strabiliante notizia di oggi e che dopo il tampone negativo dell'altra volta, oggi, si è positivizzato su tutti e tre i parametri. E' una cosa incredibile. Non ci possiamo credere. Quanto sia insidioso, strano e davvero sconosciuto questo virus. Non sappiamo cosa pensare. Lui è positivo un'altra volta. In bocca al lupo. Ti siamo vicini".

Il maestro di ballo ha risposto al post con un incoraggiante: "Viva il lupo".

Il ballerino, proprio ieri, sul proprio profilo Instagram, ha raccontato il proprio stato d'animo subito dopo aver appreso la notizia della propria positività al Coronavirus:

"Lo dico postando una foto con il sorriso giusto per sdrammatizzare, anche se in effetti sono molto rammaricato della situazione in cui mi trovo per via del #covid_19

Sembrava tutto stesse per finire ed invece il responso dell’ultimo tampone mi ha riportato alla dura verità di questa maledetta forma virale. Sono ancora positivo al Covid, quindi per chi volesse sapere del mio rientro a #ballandoconlestelle ad oggi non vi so rispondere. Attendo giorni negativi per renderli emotivamente positivi

@ballandoconlestelle @milly_carlucci @rai1official #sorridoenonmollomai #aspettandogiornimigliori

#nevergiveup".

Peron ha ricevuto gli attestati di stima di Raimondo Todaro ("Forza vecho, tieni duro"), Paolo Belli ("Forza amico mio"), Marco Liorni, Lorena Bianchetti, Luca Tommassini, Ornella Boccafoschi, Anastasia Kuzmina, Samanta Togni, Alessandra Tripoli e tutti gli altri colleghi dello show del sabato sera di Rai1