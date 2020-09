Uomini e Donne, Gianluca mette Lucrezia di fronte ad una scelta: "O me o Armando" (Video)

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, il tronista Gianluca ha messo la corteggiatrice Lucrezia di fronte ad una scelta, tra lui e Armando.

Nell'esterna tra Gianluca e Lucrezia, quest'ultima ha sbagliato il nome di Gianluca, chiamandolo proprio Armando.

Nel dibattito al centro dello studio, Gianluca e Armando, ovviamente, si sono seduti davanti a Lucrezia.

Armando ha dichiarato di essere molto interessato alla ragazza:

Appena, ho avuto il numero, l'ho chiamata e non ha risposto. Si è fatta sentire, ho dovuto insistere per vederla. Lucrezia, un po' mi emoziona, non è facile guardarla negli occhi perché a volte, con gli occhi, ti lancia dei messaggi... Sono rimasto molto contento dell'uscita. Questa è la mia impressione. Siamo andati avanti nel sentirci.

Lucrezia ha ammesso che ci sono state tante altre telefonate con Armando.

Gianluca, come già anticipato, ha chiesto a Lucrezia di scegliere chi frequentare:

Sì, mi dà fastidio. Io non corro dietro a nessuna. Avrei voluto chiedere a Lucrezia cosa sta cercando e che idea si è fatta. Io, però, non corro dietro a nessuna, non ce l'ho fatta. Se ti va, puoi tornare a sederti lì, se non ti va, tanti auguri...