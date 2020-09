Sei sei sei: testo e video della canzone di Adua Del Vesco

Di Sebastiano Cascone mercoledì 23 settembre 2020

Dopo le ultime rivelazioni choc di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip 5', il popolo del web ha tirato fuori una canzone, di qualche anno fa, dal titolo, Sei sei sei, incisa dall'ex fidanzata di Gabriel Garko che, oggi, assume un significato straordinario.

La canzone che fecero incidere ad Adua in quel periodo si chiama sei sei sei, 666 il numero che nell'Apocalisse viene associato alla bestia. #gfvip

Vedetelo c'è dell inquietante nella scenografia,il titolo + corretto sarebbe dovuto essere dove 6,e non 666 chiaro segnale(esoterico),poi sentendo il testo pare che lei sia stata scelta quasi perché era la separazione forzata vissuta #aresgate #Aduorra

Ho trovato su youtube una canzone incisa da Adua del Vesco. Il titolo? "sei sei sei".

Vi dice niente? #gfvip

A seguire, trovate il testo della canzone.

Nei miei silenzi tu vivi,

nel tuo ricordo io muoio un po’

se sto male sorrido

agli amici rispondo no

mi sfiora il viso con una lacrima

solitaria naufraga

Dimmi dove sei

Dimmi dove sei

A occhi chiusi ti vedo

li apro e ti sognerò

se fa male non dico

allo specchio racconterò

siamo i riflessi della stessa anima

solitaria naufraga

un’emozione libera

Dimmi dove sei

Dimmi dove sei

Sei quello che non dico

Sei quello che non so

Sei quello che non faccio

Sei quello che non ho

Tutto sembra inutile

Resto sola coi perché

dimmi dove sei

dimmi dove sei

dimmi dove sei

A piedi nudi cammino

sopra una nota ti troverò

legati a un tempo sospeso

l’amore ti canterò

avvolti nella nostra musica

un’emozione libera

dimmi dove sei

dimmi dove sei

Sei quello che non dico

Sei quello che non so

Sei quello che non faccio

Sei quello che non ho

Tutto sembra inutile

Resto sola con i perché

dimmi dove sei

dimmi dove sei

dimmi dove sei

Sei quello che non faccio

Sei quello che non so

Tutto sembra inutile

Resto sola coi perché

dimmi dove sei

dimmi dove sei

dimmi dove sei.