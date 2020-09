Uomini e Donne: "bacio umido" e massaggi tra Gemma e Paolo (Video)

Passi in avanti nella conoscenza tra Gemma e Paolo ma lui ridimensiona le cose...

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, sembra che ci siano stati passi in avanti nella conoscenza tra Gemma e Paolo anche se quest'ultimo, in studio, ha ridimensionato un po' quanto avvenuto tra loro.

Gemma, come di consueto, al termine della scorsa registrazione, si è sfogata, rimproverando agli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti il fatto di aver chiesto insistentemente un bacio tra lei e Paolo:

Paolo non ha voluto vedermi stasera, io gli avrei detto sì. Non lo sento predisposto, quindi mi evito un rifiuto. Non mi piace che gli opinionisti vogliano mettere alla prova i miei sentimenti con una cosa seria come un bacio. Io faccio le cose spontaneamente. Mi ha fatto piacere sentire Paolo dire che mi avrebbe baciato in quel momento, mi è bastato quello. Tina non mi dà pace. Dice tante di quelle cretinate, i suoi interventi mi disturbano nei rapporti con le persone.

Tina ha replicato, dicendo che Gemma fa scappare gli uomini:

Quando la conoscono, scappano tutti. Si disinnamorano tutti. Sono contenta che non l'ha voluta rivedere la sera. Ben le sta!

Gemma, quindi, ha deciso di andare direttamente lei da Paolo, considerando che quest'ultimo non è voluto uscire con lei.

Nel filmato, Gemma, non trattenendo qualche lacrima, ha manifestato anche un po' di gelosia dopo aver visto Paolo ballare con Tiziana in studio ("Ti ho visto rilassato, ti ho visto essere te stesso. Sei venuto per me e non fai un passo"). Paolo ha tranquillizzato Gemma, dicendole che non ha alcuna intenzione di prenderla in giro.

Al termine del filmato, Tina e Gianni si sono mostrati esterrefatti.

Maria De Filippi, però, parlando della loro prima uscita, ha parlato di un "bacio umido" e di un "massaggio" molto passionale...

Gemma, in studio, ha dato una definizione di "bacio umido":

Un bacio umido è un bacio vicino ad un bacio vero. A metà strada tra un bacio a stampo e un bacio vero...

Poco dopo, Nicola ha voluto chiedere scusa a Gemma per un mancato saluto e ha voluto regalarle una rosa. Nonostante il gesto, Gemma e Nicola hanno nuovamente discusso per le solite motivazioni.

Paolo, quindi, è entrato in studio e Gemma si è mostrata felice nel vederlo:

Mi piace molto. Abbiamo iniziato questo viaggio, non so dove ci porterà. Abbiamo un po' di disguidi nella comunicazione.

Tina Cipollari ha chiesto a Paolo dettagli sul massaggio e Paolo ha concesso il bis a Gemma direttamente in studio.

La reazione di Gemma ("Ecco, l'ho sentito!") ha provocato la puntuale battuta di Tina:

Gemma ha raggiunto l'orgasmo!

Paolo, però, come già anticipato, ha ridimensionato il bacio:

Un bacio con la mascherina sarebbe stato la stessa cosa...

Gianni Sperti, quindi, ha accusato Gemma di "farsi i film da sola" mentre Tina Cipollari l'ha accusata di non aver imparato niente dalle relazioni passate:

Tu, in 10 anni, qui, non hai imparato niente! Non devi andare a cercarli tu in albergo, mettendoti anche a piangere! Come speri che questi uomini rimangano al tuo fianco?

Paolo ha dichiarato semplicemente che, con Gemma, c'è stata una prima uscita senza telecamere e che, quindi, per lui, si è trattato di una prima uscita in generale:

Abbiamo passato una bella serata e basta. Il mio non è un freno ma, per me, ieri, era la prima uscita.

Maria De Filippi ha avvertito Gemma sul fatto che Paolo vuole andarci cauto.

Gemma, forse, ha capito dove sta sbagliando:

Forse sono io che sbaglio. Da corteggiata, divento corteggiatrice...

Per Gianni Sperti, però, Gemma è proprio pesante:

C'è differenza nel mostrarsi interessati ed essere pesante!

