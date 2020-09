Francesco Oppini, la fidanzata Cristina Tomasini: "Mi ha rassicurata. Alba Parietti è un punto di riferimento"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 23 settembre 2020

Cristina Tomasini felice per la partecipazione del fidanzato Francesco Oppini al Grande Fratello Vip

Il settimanale Chi, in edicola questa settimana, ha intervistato le fidanzate dei ragazzi della casa del 'Grande Fratello Vip 5'. Tra queste anche Cristina Tomasini, compagna, da un anno e mezzo di Francesco Oppini:

"Abbiamo tanti progetti da realizzare. Con Alba (Parietti, ndb), ho un rapporto bellissimo. All'inizio avevo timore, ma, adesso, per me è un punto di riferimento, a volte usciamo a cena solo io e lei, e quando ho un problema la chiamo. Francesco è un ragazzo semplice, a volte, è fumantino, anche se si è calmato, ma in un contesto come il GFVIP potrebbe sentirsi sotto pressione. Paura delle altre? Francesco è rispettoso e mi ha rassicurata".

La donna, quindi, non teme la concorrenza di Dayane Mello anche se ritiene che Adua Del Vesco ed Elisabetta Gregoraci siano più vicine a canoni estetici del fidanzato.

Il figlio di Franco Oppini e Alba Parietti, in questa prima settimana di permanenza nel loft di Cinecittà, è diventato l'idolo del web. Gli utenti, infatti, negli ultimi giorni, gli hanno dedicato meme e gif molto divertenti per le sue espressioni sarcastiche durante una conversazione con Francesca Pepe.