Patrizia De Blanck, l'ex amante Jo Pinter: "Aveva un harem" (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 23 settembre 2020

La verità dell'ex amante Jo Pinter sulla nobiltà di Patrizia De Blanck

Oggi, mercoledì 23 settembre 2020, a 'Mattino 5', è intervenuto Jo Pinter, l'ex amante e amico da 40 anni di Patrizia De Blanck (che ha sposato, per gioco, tanti anni fa, con rito zigano).

Jo Pinter: "Si sta facendo una grande confusione. Patrizia è nata contessa, ha vissuto come contessa e morirà come contessa. La vita di Patrizia è un insieme di Beautiful, Sentieri, Il Segreto, Dinasty. In questa storia c'è stata una grande manipolatrice che è la mamma di Patrizia"

L'ex fidanzato della contessa ha confessato, inoltre, che la neo gieffina, nel corso della sua vita, ha avuto molti uomini e condotto una vita da star (Qui, il video):

Jo Pinter: "Aveva un harem. Io non ho mai indossato quel pigiama della squadra. Se dico queste cose è perché le sta dicendo lei. Il fascino di una persona come Patrizia è dovuto proprio a questo suo modo di fare con gli uomini. E' una massacratrice".