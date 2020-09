Grande Fratello Vip 5, Denis Dosio: "A 14 anni mi davano il latte con l'analcolico in discoteca" (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 22 settembre 2020

Il racconto di Denis Dosio dei suoi primi passi in discoteca

Denis Dosio, oggi, 22 settembre 2020, è stato protagonista di un episodio, avvenuto qualche anno fa, che ha provocato l'ilarità dei suoi compagni di viaggio. Ascoltate il racconto che ha incuriosito Maria Teresa Ruta, Andrea Zelletta e Matilde Brandi.

A Denis Dosio davano il latte in discoteca.#GFVIP pic.twitter.com/MpBH2FZOyl — LALLERO (@see_lallero) September 22, 2020

Dosio: "A 14 anni andavo per la prima volta in discoteca con la Coca Cola Zero. Mi davano il latte. Il latte con l'analcolico. Dico davvero. Io non l'ho mai bevuta.

Ruta: "Non ho mai visto che davano il latte in discoteca Questa è grossa non te la posso passare. Eri talmente fatto che eri andato in fattoria. Scherzo"

Zelletta: "Quello era un cinque bianchi. Ma era un frappè?".

Brandi: "Era tipo l'asilo?! E' da vomito".

Il giovane influencer, infine, ha fatto l'identikit della donna ideale che vorrebbe al proprio fianco:

Dosio: "Io sono sempre stato il tipo che mi piacciono le conoscenze, ragazze nuove. Alla fine nella mia conoscenza, sono un botto selettivo. Mi piace la ragazza fine, educata, a modo. Io sono stato fidanzato 3 - 4 volte. Quando mi fidanzo vuol dire che mi fa impazzire a livello caratteriale. Preferisco guardarmi Netflix da solo e non avere la responsabilità di avere qualcuna al mio fianco. Fidanzarmi con una di 35 anni? E' too much".