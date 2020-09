GF Vip 5, la 'ship' tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli spopola su Twitter con l'hashtag #gregorelli

Di Sebastiano Cascone martedì 22 settembre 2020

L'intesa di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli dopo il bacio di ieri durante la terza puntata del Grande Fratello Vip 5

Il bacio (di gioco) tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli ha stuzzicato la fantasia dei telespettatori del 'Grande Fratello Vip 5'. Poche ore fa, il Grande Fratello, sui propri social, ha lanciato ufficialmente la prima 'ship' di questa edizione.

Il popolo di Twitter sembra aver raccolto l'invito della produzione del programma creando, addirittura, l'hasthag #gregorelli (dall'unione dei rispettivi cognomi). Oggi, durante le consultazioni per la spesa settimanale, in maniera scherzosa, l'ex velino di 'Striscia La Notizia', incalzato dai compagni (felici per il budget conquistato con la prova dei baci), si è offerto per un replay della scena di ieri.

Sui social, gli utenti si sono scatenati, convinti che tra i due gieffini ci sia la giusta chimica per far sbocciare l'amore.

Ma Pier aveva iniziato a dire ‘dopo la prova che mi hanno fatto fare ieri sera’ COSA STACCATEEEE #gregorelli #gfvip — 𝕘 𝕚 𝕦 𝕝 𝕚 𝕒 (@giul91) September 22, 2020

Necessito di un qualche altra, nuova, "scena" #gregorelli.

Ne vade la mia sanità mentale#Gfvip — forzainterdai (@interistadoc_) September 22, 2020

Mo esagero visto che mi è partita la ship:

La Gregoraci si è messa gli occhiali da sole in casa così può guardare tutte le volte che vuole Petrelli senza essere sgamata #GFVIP #gregorelli — TZN (@lisytiz) September 22, 2020

Rinchiudete la Gregoraci e Petrelli dentro alla lavatrice gigante

Si lanciano sguardi da ieri sera, c’è chimica nell’aria #GFVIP #gregorelli — TZN (@lisytiz) September 22, 2020

ho la sensazione che la Gregoraci voglia essere corteggiata da Petrelli #GFVIP #gregorelli — TZN (@lisytiz) September 22, 2020

Elisabetta mentre guarda Myriam che fa un massaggio a Pierpaolo. Ti capiamo Eli #gregorelli #GFVIP pic.twitter.com/ee2akDOuGy — Maria Bross (@maria_bross19) September 22, 2020

Sarà davvero così?