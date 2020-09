Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli e Manila Gorio hanno avuto un flirt segreto?

Di Sebastiano Cascone martedì 22 settembre 2020

Pierpaolo Pretelli e Manila Gorio insieme prima del Grande Fratello Vip 5?

Manila Gorio, intervistata da GossipEtv, ha rivelato, per la prima volta, i retroscena inediti della frequentazione con Pierpaolo Pretelli, neo concorrente della quinta edizione del 'Grande Fratello Vip 5':

"A gennaio 2020 l’ho conosciuto, prima via social. Dopodiché, prima che scoppiasse il covid, sono andata a Roma e ci siamo frequentati. C’è stato un flirt in gran segreto. Da parte sua c’era l’intenzione di continuare. Io però in quel periodo ho trovato più intesa con Moreno, un ragazzo genuino e puro. Purtroppo, alla fine, non ha funzionato".

Dopo la fine della relazione con l'ultimo fidanzato, l'opinionista di Barbara d'Urso e l'ex velino di 'Striscia la Notizia' si sono rivisti lontani dall'occhio indiscreto dei paparazzi:

"Dal 30 agosto al 2 settembre ci siamo visti, sempre in segreto. Sono stati pochi giorni ma di grande passione, c’è stata un’intesa fisica molto forte; è come se lui in quegli otto mesi che ho passato con Moreno mi abbia sempre aspettato".

La Gorio è convinta che la frequentazione sia terminata proprio in concomitanza della partecipazione di Pretelli al reality di Canale 5:

"Io sono una transessuale e chi mi sta al fianco, spesso, ha il timore di non apparire ai benpensanti in una buona luce. Come ho detto siamo in Italia e non lo scopro certo io che per una buona fetta di persone, ancora oggi, una relazione tra un etero e una trans non è una cosa ben vista. Figuriamoci per un personaggio pubblico che deve entrare in un reality nazionale".

Ci sarà un confronto tra i due fuori o dentro la casa di Cinecittà?