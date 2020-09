Grande Fratello Vip 5, Kikò Nalli difende Francesca Pepe: "Non le hanno dato modo di replicare" (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 22 settembre 2020

Kikò Nalli non ha gradito gli attacchi di Francesca Pepe da parte degli altri protagonisti del Grande Fratello Vip 5

Kikò Nalli, ex concorrente dell'ultimo 'Grande Fratello' di Barbara d'Urso', ieri sera, ha commentato, sul proprio account Instagram, la diatriba tra Tommaso Zorzi e Francesca Pepe con la conseguente sfuriata del padrone di casa, Alfonso Signorini. Ecco l'opinione dell'hair stylist affidata ai propri social:

"E’ stata attaccata da tutti... Magari ha dei modi sbagliati, vedrò nel lungo percorso. Non le hanno dato modo di replicare... L’hanno un po’ massacrata... Ma questa cosa non va bene... Ho visto la puntata del Grande Fratello. Hanno martoriato questa ragazza... Non mi sembra neppure male questa ragazza... Giudicatela in un percorso un po’ più lungo... Non le hanno dato modo di replicare, qualcuno le ha abbaiato sopra ma non solo dentro la casa ma anche all'esterno. Abbiate testa, occhi, orecchie soprattutto per ascoltare le persone.....".

Anche, dopo la diretta della terza puntata del reality di Canale 5, Fulvio Abate, confidandosi con Maria Teresa Ruta, Myriam Catania e Stefania Orlando ha preso le difese della giovane influencer: "Quello che si sta delineando non mi piace proprio. Quella poverina stasera cercava di ribattere e ho trovato ingiusto che Signorini non la facesse parlare. Stanno esaltando il comportamento di un personaggio negativo".