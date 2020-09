Elisabetta Gregoraci: "Flavio Briatore? Amore ingombrante ma importante" (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 21 settembre 2020

Elisabetta Gregoraci sfoglia l'album dei ricordi nel corso della terza puntata del Grande Fratello Vip 5

Elisabetta Gregoraci, nel corso della terza puntata del 'Grande Fratello Vip 5', ha sfogliato l'album delle fotografie. La showgirl argentina ha lasciato l'amatissima Soverato per sfondare nel mondo dello spettacolo. Lì ha incontrato l'amore della sua vita, Flavio Briatore, con cui è stata sposata per tredici anni (Qui, il video):

Gregoraci: "Per me è sempre stato Flavio dall'inizio. Ci conoscemmo a novembre, mi chiese di passare il Natale con lui in Kenya. Io gli ho risposto: "Natale lo faccio con la mia famiglia". Queste cose lo colpirono molto. Ho dato a lui i valori sani della vita. Aveva di tutto e di più. Gli ho dato l'amore, un figlio meraviglioso".

Dopo la separazione, i due ormai ex coniugi hanno mantenuto rapporti civili per amore del figlio:

Gregoraci: "E' una persona speciale. Siamo stati assieme 13 anni. Abbiamo un bellissimo rapporto. E' vero che mi fa arrabbiare quando mi fa qualche dispettuccio, si attacca alle piccole cose. E' stato un amore ingombrante ma importante".

La gieffina, però, in questo momento, ha occhi solo per il piccolo Nathan Falco:

Gregoraci: "E' un piccolo gigante, è più grande di me. L'ho sempre chiamato Nathan. Vuol dire dono di Dio. Lui lo è. Ho faticato, non è arrivato subito".