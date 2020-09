Uomini e donne, puntata 22 settembre 2020: anticipazioni

Di Massimo Galanto martedì 22 settembre 2020

La puntata di martedì 22 settembre del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi

Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne: le anticipazioni del 22 settembre 2020

I protagonisti del programma quest'anno si misurano con una nuova esperienza, il trono misto. Gli intrecci del trono classico e quelli del trono over si uniscono dando spazio a nuove dinamiche che si svolgeranno dentro lo studio di Uomini e Donne. A commentare le gesta dei tronisti, corteggiatori e corteggiatrici, dame e cavalieri come sempre Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino.

Al centro della puntata di oggi ci dovrebbero essere le vicende che riguardano Gemma Galgani, come sempre bersaglio delle critiche di Tina.

Uomini e Donne: dove vederlo

La puntata di Uomini e Donne va in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.

La puntata andrà in onda anche in streaming su Mediaset Play e sarà disponibile, una volta terminata la messa in onda, su Witty Tv.

Altri video riguardanti Uomini e Donne sono disponibili sempre sul sito Witty Tv.

Uomini e Donne: Second Screen

Il sito ufficiale di Maria De Filippi ha una sezione dedicata a Uomini e Donne.

Uomini e Donne è presente anche sul sito di Witty Tv.

Su Facebook, la pagina ufficiale è Uomini e Donne.

Su Twitter, invece, l'account ufficiale del programma è @uominiedonne. La puntata si può commentare in diretta con l'hashtag #uominiedonne.

Uomini e Donne è presente anche su Instagram con un profilo ufficiale.