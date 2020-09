Grande Fratello Vip 5, come sta Paolo Brosio?: "Momento non facile"

Di Sebastiano Cascone lunedì 21 settembre 2020

Paolo Brosio ancora in ospedale dopo il mancato ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5

Grande apprensione per la salute di Paolo Brosio che, lo scorso 18 settembre 2020, non è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 5 per alcuni problemi di salute. Il padrone di casa, Alfonso Signorini, in diretta, ha cercato di spiegare quello che, in quelle ore, stava accadendo, rimandando, ogni decisione, a data da destinarsi:

"Il nostro Paolo Brosio non è qui con noi questa sera come previsto. L’ho sentito poche ore fa al telefono, ha avuto alcuni problemi di salute. Noi ovviamente speriamo che si rimetta prestissimo e gli facciamo i nostri più cari auguri".

Il direttore di 'Novella 2000', Roberto Alessi, preoccupato per lo stato di salute del giornalista, ha deciso di fargli sentire la propria vicinanza e tutto il suo affetto:

"Immediatamente lo chiamo, siamo amici da secoli. E con questa storia del Coronavirus basta un accenno alla salute e si tocca ferro. Non risponde. Mi scrive poco dopo: ‘Robi grazie. Tvb... Devo passare questi gg un po’ particolari in ospedale a Roma... Momento non facile... ce la farò con aiuto di Dio e dei medici... Un abbraccio, Paolo’.

Auguri di pronta guarigione...