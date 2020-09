Flavia Vento: "Sono casta da 4 anni. Mai avuto una storia con Biagio D'Anelli" (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 21 settembre 2020

Nessun flirt tra Flavia Vento e Biagio D'Anelli: la rivelazione a Mattino 5

Stamattina, nel corso dell'ultima puntata di 'Mattino 5', in onda, oggi, 21 settembre 2020, Flavia Vento e Biagio D'Anelli hanno chiarito, una volta per tutte, la loro breve frequentazione nata, quasi per gioco, durante un'ospitata a 'Pomeriggio 5'. I due smentiscono, a distanza di tempo, qualsiasi tipo di coinvolgimento sentimentale sotto gli occhi dell'ex fidanzata di lui, Emanuela Tittocchia (Qui, il video):

Tittocchia: "Hanno fatto comunella. Fanno finta di essersi amati"

D'Anelli: "Si chiama amicizia, rispetto e volersi bene. Ci siamo corteggiati, ma non abbiamo avuto una storia".

Vento: "Sono casta da 4 anni, Mai avuto una storia con Biagio. Non ci siamo mai baciati. Ho accettato il suo corteggiamento perché non uscivo con qualcuno da tanto tempo. E' una persona deliziosa, molto carina in un mondo di squali".

La Vento, inoltre, ha avuto la possibilità di chiarire i motivi per cui, ogni volta, ha abbandonato un reality dopo pochi giorni: l''Isola dei Famosi' per i mosquitos, il 'Grande Fratello Vip' per gli adorati cani.