Flavia Vento contro Arianna David a Mattino 5: "Non siamo amiche" (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 21 settembre 2020

La lite tra Flavia Vento e Arianna David a Mattino 5

Nel corso dell'ultima puntata di 'Mattino 5', in onda, oggi 21 settembre 2020, Flavia Vento, uscita una settimana fa dalla casa del 'Grande Fratello Vip', si è scontrata con Arianna David, con cui ha condiviso l'avventura dell'Isola dei Famosi (Qui, il video):

David: "Ci conosciamo da tempo. Abbiamo fatto un'Isola assieme nel 2012. Quella volta l'hai abbandonata per le sigarette..."

Vento: "Non è assolutamente vero che l'ho abbandonata per le sigarette. C'erano tanti mosquitos..."

David: "Quando si firmano certi contratti, si sa a cosa si va incontro... non ci conosciamo, non ti voglio attaccare..."

Vento: "Ci siamo viste tre volte, non è che siamo amiche..."

David: "Non te lo ricordi quando, da ragazzine, uscivamo assieme per andare in discoteca?!"

Vento: "Avevamo quindici anni, poi, non ci siamo più viste... non siamo amiche... le amicizie sono altre... Mi hai mai chiamato per farmi gli auguri a Natale?!"

Vento: "Noi ci siamo conosciute... non siamo amiche. L'amicizia è una cosa seria. Non ti sentiamo da dieci anni".

David: "Flavia è andata a rubare una sigaretta dove non si poteva andare. Ci hanno tolto il riso una settimana per colpa sua... La signorina se è andata via il giorno dopo e ci ha lasciato a digiuno per una settimana. Sei una persona che non deve fare i reality... devi stare con i tuoi cani"

Vento: "Tu sei andata via dopo un giorno... Ti hanno mandata via dopo una settimana al televoto, io me ne sono andata da sola"

David: "Tre mesi... sono arrivata in finale"