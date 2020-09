Caso De Blanck, la Marchesa d'Aragona: "Agglomerato di cattivo gusto" (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 21 settembre 2020

La Marchesa Daniela Del Secco d'Aragona contro Patrizia De Blanck a Live non è la d'Urso

La Marchesa Daniela Del Secco d'Aragona, ospite, oggi, 20 settembre 2020, di 'Live non è la d'Urso', ha risposto alla nemica giurata, Patrizia De Blanck che, questa settimana, ha parlato di lei, all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip'. La neo gieffina, a più riprese, infatti, ha ribadito che la Marchesa, in realtà, non appartiene alla nobiltà romana e di essere stata, in passato, l'ex massaggiatrice di Marina Ripa Di Meana. La replica della Del Secco non si è fatto attendere (Qui, il video):

Marchesa d'Aragona: "Questo agglomerato di cattivo gusto e ineducazione, di questo modo di parlare scurrile, è assolutamente impossibile da sopportare. Non è ammissibile che una persona in televisione adoperi un linguaggio reiteratamente scurrile. Io dico no alle parolacce. L'agglomerato di mancanza di stile mi è grata e mi nomina. Non può fare a meno di nominarmi".

Nel corso del suo intervento (Qui, il video), la Marchesa ha ribadito il proprio concetto attaccando la rivale:

"Marina Ripa Di Meana, amica mia del cuore da 25 anni, non ha mai potuto dire che ero la sua massaggiatrice. Se non era per me, l'agglomerato era da qualche altra parte e non al Grande Fratello".

A distanza di un anno, ci sarà un secondo round tra le due nobildonne all'interno del loft di Cinecittà?