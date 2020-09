Rosita Celentano: oggi, marito, età, chi è

Di Ivan Buratti sabato 19 settembre 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Rosita Celentano

Rosita Celentano, chi è? Scopriamo dettagli sulla vita e la carriera di Rosita Celentano, conduttrice televisiva e radiofonica e attrice italiana, sorella di Rosalinda Celentano, concorrente di Ballando con le stelle 2020.

Rosita Celentano è nata a Milano il 17 febbraio 1965 ed ha attualmente 55 anni. Figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori, sorella maggiore di Giacomo e Rosalinda, fa il suo esordio ad appena 10 anni nel film Yuppi du, film che vede i genitori protagonisti. Sempre grazie a papà Adriano, partecipa a Fantastico 8, condotto proprio dal Molleggiato. Nel 1988 si lancia sul mercato discografico con il Clan Celentano, ma non ottiene il successo sperato, mentre l'anno successivo scriverà una pagina della storia di Sanremo conducendo l'edizione insieme ad altri figli d'arte, cioè Danny Quinn, Gianmarco Tognazzi e Paola Dominguin. Nella seconda metà degli anni '90 procede la sua carriera da conduttrice, dividendosi tra Telemontecarlo e Rete 4 (La domenica del villaggio, Sette per uno). Nel 2002 recita nella fiction Padri, mentre nel 2004 è inviata per Amadeus nella prima edizione di Music Farm. Nel 2006 è nel cast di concorrenti di Reality Circus, entrando così nelle grazie di Barbara d'Urso, che la vuole come ospite fissa a Domenica cinque.

Nel 2011 è giurata di Lasciatemi cantare! su Rai 1, mentre è concorrente nel 2012 di Punto su di te!. Dal 2015 è il volto di Una serata...Bella su Rete 4, mentre l'ultima partecipazione come attrice risale a Compromessi sposi del 2019.

Dal punto di vista sentimentale, è stata sentimentalmente legata a Jovanotti, Mario Ortiz, Paride Orfei e il Principe Soldano Junz d'Asburgo-Lorena. Nel 2015 ha incontrato l'istruttore cinofilo Angelo Vaira, che da cinque anni fa coppia fissa con lei.