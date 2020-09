Paolo Conticini: figli, instagram, papà, moglie, chi è

Di Marco Salaris sabato 19 settembre 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Paolo Conticini

Paolo Conticini è nato a Pisa il 10 gennaio 1969. Ha 49 anni. E' un celebre attore che ha debuttato nel grande schermo nel 1995 dopo aver conosciuto l'amico Christian de Sica. Proprio lui è uno dei protagonisti del suo primo film intitolato Uomini uomini uomini.

E' conosciuto per i suoi tanti film girati da Neri Parenti e Carlo Vanzina tra cui pellicole e cinepanettoni come Vacanze di natale, Natale sul Nilo, Un'estate ai Caraibi, Natale a Beverly Hills. Ha preso parte alla soap Un posto al sole nel 1998, a diverse serie tv come Una donna per amico, Provaci ancora prof! Lo zio d'america, Anna e i cinque, Un medico in famiglia per citare alcuni.

Ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi di livello nazionale ed internazionale nella sua carriera. Impegnato anche nel teatro ha portato in scena Un americano a Parigi, Vacanze Romane, Mamma Mia e The Full Monty.

In televisione fra le altre cose ha presentato lo Zecchino d'oro nelle edizioni del 2008, 2009 e 2014. Nel 2012 ha partecipato alla seconda edizione di Tale e quale show, entrando anche nel torneo dei campioni della stessa edizione. Dal 19 settembre 2020 è uno dei concorrenti di Ballando con le stelle, la sua maestra è Veera Kinnunen.

La sua vita sentimentale è occupata da molti anni da Giada Parra, sua moglie dal 2013.

Sui social è presente con un profilo instagram (@paoloconticini) seguito da 183.000 followers. Ha una pagina facebook seguita da oltre 45.000 persone.