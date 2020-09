Giulia Sol, chi è la concorrente di Tale e Quale Show 2020?

Di Ivan Buratti venerdì 18 settembre 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Giulia Sol, concorrente di Tale e Quale Show 2020

Giulia Sol, chi è la concorrente di Tale e Quale Show 2020? Scopriamo dettagli e curiosità su Giulia Sol, in gara nella decima edizione del talent show di Rai 1, condotto da Carlo Conti, in onda venerdì 18 settembre 2020.

Nata a Bergamo il 15 dicembre nel 1995, Giulia Sol compirà quest'anno 25 anni. Nome noto in ambito teatrale, è un'attrice molto apprezzata dal pubblico italiano. Diplomatasi al liceo linguistico, ha poi seguito la Scuola di Musical di Milano per migliorare le sue doti da performer. Dopo aver esordito sul palco con Hairspray insieme a Giampiero Ingrassia, ottiene il ruolo di Molly Jensen nel musical tratto dal film Ghost, campione di incassi al botteghino. Giulia Sol ha recitato poi nelle trasposizioni italiane teatrali di Dirty Dancing, Fame e The Full Monty. Lo scorso giugno ha pubblicato con Daniele Alan-Carter il singolo Tornerai su. Giulia Sol conta su Instagram oltre 3.500 follower.

Non siamo a conoscenza dettagli sull'attuale situazione amorosa di Giulia Sol, che in un'intervista a Ma se domani ha parlato della sua reazione quando venne chiamata per interpretare il ruolo di Molly nella versione musical teatrale di Ghost:



Nel momento in cui mi hanno chiamata per dirmi che Molly sarei stata proprio io. La gioia è stata pari alla trepidazione vissuta fino ad allora.