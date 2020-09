Grande Fratello VIP 5, Pierpaolo Pretelli: "Mio figlio mi ha reso una persona migliore in tutto"

Di Marco Salaris venerdì 18 settembre 2020

L'ex velino di Striscia la Notizia parla anche della sua ex Ariadna Romero: "Il fatto di non viverlo tutti i giorni e di non farli vivere e sentire il calore della famiglia unita mi fa soffrire".

Pierpaolo Pretelli si lascia andare alle prime confidenze con gli inquilini del Grande Fratello VIP. L'occasione arriva durante una conversazione con Dayane Mello nella quale l'ex velino di Striscia la Notizia ha parlato di suo figlio Leonardo, nato tre anni fa dalla storia con la modella Ariadna Romero: "Lui parla sia lo spagnolo che l'italiano perché guarda i cartoni animati in italiano".

In confessionale si apre e gli occhi si illuminano:



Lui mi ha reso una persona diversa, migliore in tutto. Sono maturato. Da quando l'ho preso in braccio che è cambiato Pierpaolo. Quando hai un figlio, tutto quello che hai attorno perde d'importanza.

In riferimento alla sua ex fidanzata afferma "come coppia non ci siamo trovati, ma come genitori assolutamente sì. Devo dire che se è cresciuto bene devo ringraziare lei. Sono qua, mi manca ma so che è in buone mani".

Pierpaolo non nega che la mancanza di suo figlio pesa non poco:



Il fatto di non viverlo tutti i giorni e di non fargli vivere e sentire il calore della famiglia unita mi fa soffrire perché alla fine nel bene e nel male anche i miei genitori litigavano ma alla fine sempre nello stesso letto. Sognavo di dare a mio figlio una realtà di unione, questa cosa però me la porterò avanti per tempo.