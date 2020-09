Uomini e Donne, Armando Incarnato interrompe la frequentazione con Sara

Di Marco Salaris venerdì 18 settembre 2020

Il cavaliere frena la dama "Per me sei solo un'amica" e Tina si scatena contro di lui: "Abbiamo capito il tuo giochetto!"

Armando Incarnato è di nuovo il protagonista delle vicende intricate nel trono over di Uomini e Donne. La bionda dama Sara ha avuto la possibilità di uscire in esterna con uno dei cavalieri più discussi nel parterre della trasmissione. Sara è la prima a parlare ed esprime la sua felicità per aver trascorso del tempo con Armando:



L'esterna è andata bene. Abbiamo parlato di tante cose importanti per la mia vita. Siamo due caratteri opposti che si attraggono, Armando non è come lo descrivono. Per me comunque c'è interesse.

Interesse che non è affatto ricambiato da parte del cavaliere che in quattro e quattrotto ha deciso di chiudere i battenti con Sara: "Lei è una signora che vorrei come amica. Non porto avanti una storia per un mese per poi chiuderla perché non sono qui per cercare un’amica"

Sara incassa e Armando - manco a dirlo - scatena la rabbia di Tina che immediatamente punta il dito contro Armando, reo a suo parere di voler solo apparire davanti alla telecamera e giocare con le dame che si interessano a lui:



Come al solito le tue storie finiscono sempre allo stesso modo. Lei è una persona calma e dici di aver bisogno di una persona forte e aggressiva. Se avessi avuto di fronte una donna forte, avresti detto di aver bisogno di una donna calma e pacata. Lui cambia a seconda della persona! Ormai lo conosciamo il tuo giochetto! Già l'ha fatto in passato!