Grande Fratello Vip 5, Cristiano Malgioglio difende Patrizia De Blanck: "Se evitasse di usare parole pesanti non sarebbe lei"

Di Ivan Buratti venerdì 18 settembre 2020

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip protegge la contessa dalle polemiche e dalle critiche sui social

Il Grande Fratello Vip 5 non smette per un secondo di far parlare di sé, dentro e fuori la casa di Cinecittà. A dettare l'agenda del gossip è sempre lei, la vulcanica Patrizia De Blanck, la "contessa del popolo" che ha già galvanizzato tutto il gruppo di concorrenti a nemmeno quattro giorni dall'inizio del programma.

Tutti coloro che non conoscevano Patrizia De Blanck, tuttavia, non sapevano lo stile con cui la donna è solita esprimersi. Sempre molto verace e ruspante, l'ex partecipante de L'Isola dei Famosi si contraddistingue nelle discussioni per il suo carattere fomentino e il linguaggio tanto nobile quanto... sboccato. Proprio per via delle parole (e delle parolacce) in diretta, la contessa è stata duramente criticata online. Alle polemiche ha risposto l'amico Cristiano Malgioglio, che l'ha difesa sui suoi profili social:



Per quelli che la conoscono è di una generosità e di una sensibilità straordinaria, ed è anche una brava persona. Per molti usa un linguaggio scurrile: sono d’accordo con voi. Però posso assicurarvi che se evitasse di dire delle parole pesanti verso il prossimo non sarebbe più lei. [...] Finalmente una donna che ti dice in faccia quello che pensa e non usa filtri.

Cristiano Malgioglio ha dedicato un intero post Instagram alla donna, con una foto che la ritrae qualche anno fa, quando ancora non sfoggiava la sua capigliatura caratteristica con le ciocche rosse. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha poi aggiunto:



Meglio lei che dà pieno ritmo al programma che una gatta senza artigli o un uomo senza carisma. Speriamo che resti nella casa. Stanotte mi dicono che mi abbia sognato. Forse gli ricordo la mia presenza dentro il reality? La felicità, la tristezza, l'ira e l'amore: tutto serve per fare un buon reality, ma molti non lo sanno perché sanno di recitare una parte che non gli appartiene. Lì arriva il fallimento. Essere se stessi una virtù. Speriamo che la proteggano, prima che apri la porta e scappi via.