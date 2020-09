Lorenzo Biagiarelli: età, figli, Selvaggia Lucarelli, musica

Di Marcello Filograsso sabato 19 settembre 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Lorenzo Biagiarelli

Divenuto famoso come giudice in Cortesie per gli ospiti B&B, Lorenzo Biagiarelli è un food influencer seguito su Instagram da 73.200 follower ma anche il compagno della giornalista Selvaggia Lucarelli.

Nato a Cremona nel 1990, è cresciuto a Senigallia, nelle Marche, luogo al quale è ancora molto legato. Una volta finito il liceo, si iscrive alla Facoltà di Storia, ma decide di lasciare nonostante stia quasi per terminare la tesi, con argomento il protestantesimo.

Appassionato di musica - ambito nel quale è noto con lo pseudonimo di B-Law - diventa un influencer nel settore della cucina e sbarca nel 2019 nel programma di Real Time Cortesie per gli ospiti B&B. Nel frattempo si fidanza con Selvaggia Lucarelli e scrive anche un libro, intitolato "Qualcuno da amare e qualcosa da mangiare". Non ha figli e non è sposato.

Foto: account Instagram Lorenzo Biagiarelli