Ninetto Davoli: Pasolini, moglie, figli, pubblicità

Di Marcello Filograsso sabato 19 settembre 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Ninetto Davoli

Ninetto Davoli, all'anagrafe Giovanni Davoli, è un attore italiano che ha legato quasi tutta la sua carriera al regista e scrittore Pier Paolo Pasolini, attraversando una fase di declino quando è scomparso quest'ultimo nel 1975 (fu proprio lui a riconoscere il cadavere quando venne assassinato).

Per Pasolini Davoli ha recitato in Il Vangelo secondo Matteo, Uccellacci e uccellini, La Terra vista dalla Luna, Edipo Re, Teorema, Porcile, Il Decameron, I racconti di Canterbury e Il fiore delle mille e una notte. Successivamente si lega professionalmente al regista Sergio Citti, ma per lui c'è anche spazio per la televisione, con un ruolo in E' arrivata la felicità dal 2015 al 2018. L'attore è anche noto per le sue Canzoni alla Gigetto nel reclamizzare una nota marca di biscotti.

Nel settembre 2020 Ninetto Davoli è concorrente di Ballando con le Stelle con l'insegnante Ornella Boccafoschi.

Ninetto Davoli è sposato con Patrizia dal lontano 1973. La coppia, che vive nel quartiere Cinecittà di Roma, ha due figli e si mantiene lontana dalla vita mondana.

Foto: account Instagram Ninetto Davoli