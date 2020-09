Roberto La Torre: chi è il tentatore di Temptation Island 2020

Di Sebastiano Cascone mercoledì 16 settembre 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Roberto La Torre di Temptation Island 2020

Stasera, 16 settembre 2020, partirà la nuova edizione di 'Temptation Island', in prima serata, su Canale 5. A guidare il viaggio nei sentimenti è Alessia Marcuzzi. Sei coppie (Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino, Nadia e Antonio Giungo, Anna e Gennaro, Alberto Maritato e Speranza Capasso, Sofia e Amedeo, Serena e Davide) mettono alla prova il loro amore giunto per un motivo o per altro a un bivio. L'obiettivo è avere la certezza di condividere la vita con la persona giusta. Conosciamo meglio uno dei tentatori di questa ottava stagione del docureality che, in questi anni, ha appassionato milioni di italiani. Si chiama Roberto La Torre (il terzo da destra nelle foto ufficiali diffuse in questi giorni).

Roberto è un trentenne genovese che lavora come tecnico del gas. Ama fare sport e passare il tempo con i suoi nipotini.

Tutte le informazioni, a nostro possesso, riconducono a lui. Ci sono molte foto in palestra e assieme alle gioie dello zio. Il profilo Instagram @i_am.bobby_, ad oggi, conta oltre 1200 followers.