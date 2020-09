Ettore Radaelli: chi è il tentatore di Temptation Island 2020

Di Sebastiano Cascone mercoledì 16 settembre 2020

Vita privata, curiosità, gossip Ettore Radaelli di Temptation Island 2020

Stasera, 16 settembre 2020, partirà la nuova edizione di 'Temptation Island', in prima serata, su Canale 5. A guidare il viaggio nei sentimenti è Alessia Marcuzzi. Sei coppie (Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino, Nadia e Antonio Giungo, Anna e Gennaro, Alberto Maritato e Speranza Capasso, Sofia e Amedeo, Serena e Davide) mettono alla prova il loro amore giunto per un motivo o per altro a un bivio. L'obiettivo è avere la certezza di condividere la vita con la persona giusta. Conosciamo meglio uno dei tentatori di questa ottava stagione del docureality che, in questi anni, ha appassionato milioni di italiani. Si chiama Ettore Radaelli:

Ettore è un venticinquenne di Mesagne (BR) che lavora come modello e come perito chimico per ENI. Gli piacerebbe iscriversi all’Università per studiare ingegneria chimica. Ha giocato fino a due anni fa a calcio nella Virtus Francavilla, ma a causa di un infortunio è stato costretto a fermarsi.

Sulla biografia della sua agenzia si legge: "nato a Mesagne in provincia di Brindisi il 5 settembre del 1995. Fin da piccolo scopre la passione per il calcio tanto da portarlo a giocare a livello professionistico fino a 19 anni. A seguito di un serio infortunio è costretto a fermarsi e scopre la passione per il mondo della moda. Comincia a sfilare e posare per grandi brand nazionali e internazionali (petrelli, pignatelli, tommy, segio tacchini,armani jeans, ecc. ecc.) tanto da diventare testimonial di alcune aziende di Abiti da sposo. Nel frattempo continua a studiare diplomandosi all'Istituto tecnico. Nel 2017 inizia a lavorare presso un'azienda nella sua città come perito. Attualmente alterna la sua vita tra passerelle, set fotografici, fabbrica.

E' alto 190 cm. Ha diversi tatuaggi sul corpo.

Il suo account Instagram @ettoreradaelli conta oltre 6mila followers.