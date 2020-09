Andrea Zelletta: età, chi è, Uomini e Donne, Instagram,

Di Ivan Buratti martedì 15 settembre 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Andrea Zelletta

Andrea Zelletta, chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 5? Conosciamo meglio qualche dettaglio sulla sua vita e sulla sua carriera professionale.

Nato a Taranto il 2 luglio 1994, Andrea Zelletta ha compiuto nel 2020 26 anni. Alto 1,78 metri, Andrea Zelletta è modello ed influencer, diventato noto al grande pubblico per la sua partecipazione a Uomini e donne, il dating show di Canale 5, in qualità di tronista. Dopo aver posato per marchi come Armani e Guess, il bel pugliese ha giocato a calcio a livello professionistico, giocando nel campionato di Serie D. Ad Uomini e Donne partecipa alla stagione 2018/2019 dopo l'avventura del collega Andrea Cerioli. Alla fine del suo percorso, ha scelto Natalia Paragoni, con cui è fidanzato ormai da oltre un anno. In un'intervista a VelvetMag, il ragazzo ha raccontato la partecipazione al programma televisivo:



È stata un’esperienza che non avrei mai pensato di fare, perché la mia carriera da modello stava andando molto bene, e la moda e la televisione non vanno molto d’accordo. Dopo cinque anni ho detto ‘perché non provare?’, visto che la redazione già da un paio di anni cercava di mettermi nel cast per fare il tronista.

I due ora sognano di mettere su famiglia, tant'è che sono già andati a convivere, ma nel frattempo Andrea sta coltivando le sue passioni, come la musica e la recitazione:



Mi sto dedicando a tante cose, adesso la mia priorità è fare il dj, perché la musica mi ha sempre appassionato, adesso che ho più tempo a disposizione sto cercando di dedicarmi sia alla musica (sto studiando veramente tanto), sia alla recitazione. Sto cercando di capire la strada da intraprendere, mi piace fare tante cose, mi piacerebbe farle tutte al meglio, ma ci vuole del tempo.