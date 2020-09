Fulvio Abbate: chi è il concorrente del Grande Fratello Vip

Di Massimo Galanto lunedì 14 settembre 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Fulvio Abbate

Fulvio Abbate è tra i concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, al via su Canale 5 stasera, lunedì 14 settembre 2020.

Giornalista, scrittore e personaggio televisivo, Abbate, nato a Palermo, a dicembre prossimo compirà 64 anni. Sposato felicemente da anni con Fiorella Bonizzi, dal 2003 è papà di Carla. Della sua vita privata non si hanno molte informazioni, ma è noto che il suo matrimonio è stato celebrato a Las Vegas, negli Stati Uniti.

Il nome di Abbate è legato a Teledurruti, “televisione monolocale” che ha ideato nel 1998 (in onda fino al 2003 sull’emittente romana TeleAmbiente, e poi diventata canale Youtube). Nel corso della sua carriera ha collaborato con molti quotidiani nazionali, tra cui l'Unità, Il Riformista, Il Messaggero, La Stampa, Il Mattino, Il Foglio e Il Fatto quotidiano.

Per Abbate, molto spesso ospite nei salotti televisivi (di recente a Ogni Mattina su Tv8, in passato ha fatto parte del cast di (ah)iPiroso su La7 ed è comparso spesso nei talk di Barbara d'Urso), si tratta dell'esordio assoluto in un reality. La parola Reality è, però, nel titolo di uno dei suoi libri (Reality. Come ci sentiamo in questo momento), edito da Cooper.

Abbate è presente sui social, su Instagram (@fulvioabbate), Twitter (@fulvioabbate) e Facebook.