Uomini e Donne, puntata 14 settembre 2020: anticipazioni

Di Alberto Graziola lunedì 14 settembre 2020

Uomini e Donne, anticipazioni 14 settembre 2020

Ritorna in onda oggi lunedì 14 settembre 2020, su Canale 5 alle ore 14.45 Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne: le anticipazioni della puntata di lunedì 14 settembre 2020

Nella puntata di oggi di Uomini e donne si continuerà a discutere, con Armando al centro dello studio. Il cavaliere ha confermato la versione di Pamela che era certa di un interesse di Enzo nei confronti di Valentina, solo per inscenare "una storia" per la trasmissione. Come reagirà l'uomo? Ma non finisce qui perché Armando aveva un'uscita con una dama del parterre femminile...

