Tommaso Zorzi: Instagram, social, fidanzato, chi è

Di Marco Salaris lunedì 14 settembre 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi è un noto influencer nato a Milano il 2 aprile 1995. Ha 25 anni. Ha vissuto per diversi anni a Londra dove ha studiato Business Management e ha conseguito una laurea triennale in economia. Una volta tornato a Milano, è diventato celebre grazie alla sua partecipazione alla prima edizione del docureality di MTV Riccanza trasmesso a cavallo tra il 2016 e il 2017.

Tra il 2017 e il 2018 partecipa alla seconda edizione del talent show Dance dance dance in onda su Tv8, gareggiò in coppia con Roberta Ruiu, ex componente delle Lollipop. Successivamente partecipa a Pechino Express nella settima edizione, ma si dovette ritirare dall'adventure show poiché essendo in coppia con Paola Caruso, quest'ultima scoprì di essere incinta dopo alcune puntate.

E' stato inviato a Sanremo per La vita in diretta nel 2019, dopo è tornato nello spin-off di Riccanza intitolato Riccanza Deluxe. Quest'anno ha condotto il pre-show del La pupa e il secchione e viceversa su Mediaset Play.

Ha scritto un libro intitolato Siamo tutti bravi con i ragazzi degli altri.

Sui social naturalmente è molto attivo. Dal canale YouTube al profilo Instagram seguito da 830.000 followers.

Attualmente è single, ma in passato ha avuto una relazione con Marco Ferrero (conosciuto sul web come Iconize).