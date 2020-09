Abigail Barwuah: età, figli, Instagram, Mario Balotelli

Di Marcello Filograsso lunedì 14 settembre 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Abigal Barwuah, sorella di Mario Balotelli

Abigal Barwuah, 29 anni, è la sorella naturale del calciatore italiano Mario Balotelli, che nella stagione 2019-2020 ha militato nel Brescia, purtroppo senza entusiasmare, a causa non solo del rendimento discontinuo ma anche del carattere sopra le righe del 30enne ex centravanti della Nazionale (il ct Roberto Mancini non sembra avere molta voglia di convocarlo).

Nel 2011 la ragazza partecipa all'Isola dei Famosi nel gruppo "parenti di", ma lancia dichiarazioni al vetriolo contro il fratello:



“E’ egoista, forse non vuole che io ‘sbocci’, ma che rimanga quella di prima e che gli ‘sbavi’ dietro gli dà fastidio che qualcun altro della famiglia possa diventare famoso. Ma ce la farò da sola. Ora non lo voglio vedere: non merita il mio amore e nemmeno di essere considerato un fratello. Sono contenta di aver dimostrato su L’Isola dei Famosi di non essere come Mario: d’altra parte siamo stati educati da famiglie diverse. Mio fratello mi ha delusa. Grazie all’Isola ho capito che non gli importa nulla di me: non è venuto in studio, nemmeno una telefonata ed è sparito anche con la sua famiglia. Mi dispiace per tutto quello che sta succedendo a mio fratello ma ora deve crescere e darsi una calmata, altrimenti la sua carriera è davvero a rischio. In passato gli sono stata vicina nei momenti difficili quando tutti lo attaccavano, ma ora non lo difendo più. Ha quasi 21 anni: le balotellate non possono continuare all’infinito”.

Nel 2013 ha avuto un figlio, Kendrick, dall'ex calciatore dell'Inter Obafemi Martins, detto Oba Oba. Nel 2020 è tra gli inquilini famosi del Grande Fratello Vip 5, reality show condotto da Alfonso Signorini.