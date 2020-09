Dalila Mucedero: chi è la fidanzata di Massimiliano Morra

Di Marcello Filograsso lunedì 14 settembre 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Dalila Mucedero

Si chiama Dalila Mucedero, è una modella napoletana ed è la fidanzata dell'attore Massimilano Morra, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip 5, il reality show versione celebrity condotto da Alfonso Signorini.

Massimiliano Morra è un attore che è diventato popolare per aver prestato il volto ad alcune produzioni della Ares Film, una fra tutte la fiction Furore. In realtà si diceva che Morra si fosse fidanzato con la sua maestra di danza Sara Di Vaira quando ha partecipato a Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci, ma alla fine è venuta a galla la vera identità della fortunata.

Morra nella casa più spiata d'Italia rincontrerà Adua Del Vesco, sua ex fidanzata ma soprattutto collega di lavoro sul set in molte occasioni. Il diretto interessato ha comunque fatto sapere che la presenza della sua vecchia fiamma non sarà assolutamente un problema nel corso del reality show.

Foto: account Instagram Massimiliano Morra