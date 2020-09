Antonella Elia: "Pietro Delle Piane? La pausa di riflessione continua, ho bisogno ancora di tempo..."

Di Fabio Morasca venerdì 11 settembre 2020

Antonella Elia è stata intervistata dal settimanale Gente.

Antonella Elia, insieme a Pupo, ricoprirà il ruolo di opinionista nella quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality show condotto da Alfonso Signorini, che tornerà presto in onda su Canale 5.

Come ricordiamo, però, durante quest'estate, la Elia ha messo alla prova la propria relazione con l'attore Pietro Delle Piane nella settima edizione di Temptation Island. Tutti sappiamo com'è andata a finire: non avendo digerito le mancanze di rispetto del proprio compagno, Antonella Elia ha scelto di uscire da sola dal resort di Temptation Island.

In queste settimane, ci sono stati dei tentativi di riavvicinamento tra i due ma la strada da fare è ancora lunga, come ha dichiarato la showgirl in un'intervista concessa al settimanale Gente:

Non è cambiato molto rispetto a quello che già sapete. La pausa di riflessione continua. Ci siamo rivisti, sì. Ma io ho ancora bisogno di tempo per capire, scavare e riflettere. Devo imparare a non lasciarmi ferire dalle parole e dai gesti di chi mi circonda. Voglio imparare a difendermi e a guardare le cose nella giusta prospettiva.

Nonostante ciò, la Elia ha definito positiva, l'esperienza nel docu-reality prodotto da Maria De Filippi:

Sono una persona che non perde mai l'occasione di imparare. Ho conosciuto meglio me stessa e anche i meccanismi dell'animo umano. Ne sono uscita più consapevole che il rispetto in una relazione di coppia è fondamentale. Direi che sono maturata.

Antonella Elia, infine, ha dichiarato di essere rimasta in contatto con Manila Nazzaro: