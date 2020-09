Uomini e Donne, Enzo chiede il numero a Valentina (come previsto dalla sua ex Pamela)

Di Alberto Graziola venerdì 11 settembre 2020

Pamela aveva previsto che Enzo avrebbe chiesto a Valentina il suo numero...

Pamela, prima di abbandonare lo studio di Uomini e Donne, nella precedente puntata registrata, ha detto alla redazione che Enzo (il suo ex) avrebbe chiesto il numero a Valentina per fare una "finta storiella". E' Maria De Filippi a raccontare questo retroscena. Valentina chiude comunque già la conoscenza:

"Se un uomo mi chiede il numero fa qualcosa" evidenzia, lamentandosi che comunque non si sia fatto sentire dopo aver chiesto il suo contatto.

Enzo interviene:

"Non è che perché Pamela ha detto ciò io non posso conoscere Valentina..."

La conduttrice spiega che Armando ha dato ragione a Pamela per questa supposizione. E il cavaliere conferma:

"Pamela stava molto male. Piangeva per telefono, si è sfogata, dice che è inverosimile come, tutto quello successo ieri, si sia rivoltato contro di lei."

E la storia finita tra Enzo e la sua ex Lucrezia? L'uomo spiega che ha provato a riconquistarla ma senza esserci riuscito.

La sua ex fidanzata avrebbe fatto comunque il provino di Uomini e Donne il 26 o 30 giugno, quindi sarebbe diverso dalle parole di Enzo che sottolinea come la ragazza abbia deciso di chiudere perché non interessata a fare televisione. Gianni sottolinea la stranezza delle parole con il tentativo di entrare a far parte del parterre del programma.